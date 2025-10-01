Investita sulle strisce mentre cammina per mano con la figlia di 14 anni: morta dopo tre giorni d’agonia

Non ce l’ha fatta Alessia Corti, la 42enne dipendente di Aeroporti di Roma, travolta e ferita gravemente da uno scooter in via della Pisana mentre attraversava la strada con sua figlia. È morta dopo tre giorni d’agonia in ospedale. I famigliari: “Cerchiamo testimoni”.

Alessia Corti

Si chiamava Alessia Corti la quarantaduenne morta nell'incidente stradale lungo via della Pisana a Roma venerdì scorso 26 settembre. È deceduta dopo tre giorni di ricovero al Policlinico Agostino Gemelli, dov'è arrivata purtroppo in condizioni gravissime. Alessia camminava per mano con sua figlia di quattordici anni quando un scooter l'ha investita, mentre attarversava la strada. Sul sinistro indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il XII gruppo Monteverde, al vaglio la posizione dello scooterista, che rischia di essere indagato per omicidio stradale. Alessia Corsi è la 105esima vittima della strada tra Roma e provincia dall’inizio del 2025. Lo scorso 23 settembre Simona Bortoletto è stata travolta e uccisa da una Smart, mentre camminava sul marciapiede per mano con suo figlio di otto anni in via Redipuglia in zona Isola Sacra a Fiumicino.

I messaggi d'addio per Alessia Corti

Alessia Corti aveva quarantadue anni ed era una dipendente di Aeroporti di Roma: "Esprimiamo il nostro cordoglio e ci stringiamo alla famiglia e agli affetti di Alessia Corti, operatrice di Adr Security – si legge in una nota – La sua scomparsa lascia un profondo vuoto tra i colleghi di Adr Security, che giovedì 2 ottobre si raccoglieranno in un minuto di silenzio in sua memoria. Aeroporti di Roma assicurerà il massimo sostegno per accompagnare e tutelare la figlia di Alessia". Appresa la notizia della scomparsa di Alessia Corti, sono tantissimi i messaggi d'addio pubblicati sui social network e di vicinanza alla famiglia.

Alessia Corti investita da uno scooter in via della Pisana

Secondo quanto ricostruito finora cinque giorni fa stava al momento dell'incidente stava camminando lungo via della Pisana con sua figlia quattordicenne per mano, di ritorno da un centro esetico della zona. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, uno scooter Askoll l'ha travolta. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravissime, mentre sua figlia fortunatamente è rimasta illesa. Alla guida del veicolo a due ruote c'era un settantenne.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico la donna e l'ha trasportata in ospedale con codice rosso. È stata trasportata prima all’Aurelia hospital e poi al Gemelli. I medici che l'hanno presa in carico hanno fatto il possibile nel tentativo di salvarle la vita. Ma il quadro clinico della paziente è purtroppo precipitato fino al decesso, sopraggiunto dopo tre giorni a cauisa dei gravi traumi riportati a seguito dell'investimento.

L'appello dei famigliari: "Cerchiamo testimoni"

Presenti per i rilievi sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale del XII gruppo Monteverde, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ascoltato il settantenne. Anche lo scooterista è stato trasportato in ospedale, al San Camillo. I famigliari di Alessia hanno lanciato un appello sui social network, per chiedere ad eventuali testimoni di farsi avanti: "Una persona al volante di un Suv si è fermata per farla attraversare e poi è ripartita subito – scrivono – Chi ha visto qualcosa ci contatti, vorremmo riuscire a risalire al conducente, che potrebbe aver visto la dinamica esatta dell'incidente".