Investita non tornerà più a camminare, l’appello: “Nina cerca una famiglia che la ami” Adozione del cuore per Nina, rimasta disabile alle zampe posteriori in un incidente stradale a Ponte di Nona. L’appello: “Cerca una famiglia che la ami, in cambio darà tanta dolcezza”.

A cura di Alessia Rabbai

Investita e trovata ferita a Ponte di Nona, non tornerà più a camminare. Rimasta disabile, si muove grazie a un carrello e ha bisogno di aiuto per fare pipì. Nina è un cane spinone di taglia media di quasi un anno e pesa circa 20 chili. Si trova al canile romano della Muratella, ma le sue condizioni non le permettono di restarci. Cerca un adozione del cuore, una famiglia che l'accolga e la ami, prendendosene cura. A diffondere l'appello è la Lega nazionale per la difesa del cane, che spera possa avere presto un futuro migliore: "Aiutateci a trovarle una famiglia che le voglia bene. Nina è ancora giovane, in cambio delle vostre attenzioni, della vostra casa e del vostro giardino vi darà tanto affetto. È buona e dolcissima".

Nina non potrà più camminare

Nina riesce a muoversi grazie a un carrellino con le ruote, fatto apposta per i cani disabili. Visitata da un neurologo, la tac ha confermato una grave frattura alla spina dorsale e non tornerà più a camminare. La vescica va premuta per fare la pipì più volte al giorno, perché da sola non riesce. "Nina vuole vivere – spiegano i volontari Lndc – Basta guardarla negli occhi, non potrete rimanere indifferenti alla sua richiesta di aiuto. L'ideale per lei sarebbe trovare una famiglia, che possa darle attenzioni e cure costanti e una casa con giardino. Stiamo anche cercando un carrellino per un cane di taglia media come Nina (sui 20 kg) e delle traversine assorbenti. Chi fosse interessato all'adozione può contattare la sezione di Ostia di Lndc al numero 333.2729049, inviando una breve presentazione su WhatsApp oppure tramite email all'indirizzo di posta elettronica legadelcaneostia@gmail.com. "No stalli, no mamme a distanza – precisano – perché nella struttura è già seguita dai veterinari e dai volontari di associazioni".