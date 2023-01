Investita mentre attraversa la strada, 53enne cade a terra e batte la testa: è grave La donna stava attraversando la strada sulla via del Mare quando è stata investita da una macchina guidata da una donna che si è fermata immediatamente a prestare soccorso.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di cinquantatré anni è stata investita questo pomeriggio a Pomezia da una macchina, a poca distanza dalla casa di cura Sant'Anna. La signora stava camminando sulla via del Mare in direzione Torvaianica quando è stata centrata da un'auto mentre stava attraversando la strada. A causa del violento impatto è caduta a terra, dove ha sbattuto violentemente la testa. Alla guida della Peugeot che l'ha investita, una donna che si è fermata immediatamente a prestare soccorso.

L'incidente è avvenuto verso le 17.50. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che date le condizioni della signora l'hanno portata immediatamente all'ospedale Sant'Anna in codice rosso. Presa in carico dai medici, le sue condizioni sono molto gravi ma non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Pomezia. Il traffico nella zona è stato bloccato per diverso tempo fino a che i vigili urbani non hanno concluso i rilievi.

Leggi anche Morto dopo 14 giorni di agonia Said, il fioraio di via Tripoli investito sulle strisce pedonali

Donna investita da due auto a Guidonia

Un incidente simile si è verificato nella sera di ieri a Guidonia. Una signora di 56 anni stava camminando su via Casal Bianco in direzione Roma quando è stata presa in pieno da una macchina. Sembra che il conducente dell'auto non l'abbia vista e non abbia fatto in tempo a frenare. Dopo essere stata investita dalla prima vettura, la donna è stata urtata da una seconda macchina, una Toyota Yaris che non è riuscita a frenare in tempo e a evitare l'impatto.