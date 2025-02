video suggerito

Investita dall’ex durante una lite, gravissima 22enne: lui scappa e poi si presenta in caserma Il ragazzo ha dichiarato di non essersi accorto di nulla, ma l’ipotesi al vaglio dei carabinieri è che si sia trattato di un gesto volontario. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarebbe stato l'ex fidanzato a investire e lasciare poi sull'asfalto la giovane di 22 anni trovata in strada in via San Francesco a Paliano. Il giovane si sarebbe infatti presentato in caserma intorno alle 2 di notte, dicendo però di non essersi accorto di aver travolto la 22enne. Una versione, quella del ragazzo, adesso al vaglio dei militari. Sicuramente quanto raccontato lascia molti dubbi: la giovane ha riportato ferite molto gravi nell'impatto con l'auto, e sembra abbastanza improbabile che l'automobilista non si sia accorto di nulla. Anche perché sono diversi i testimoni che hanno riferito di come la persona alla guida della vettura l'abbia colpita volontariamente.

Al momento, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l'investitore sarebbe stato denunciato per lesioni e omissione di soccorso. La ragazza è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso, e operata nella notte a causa di una brutta ferita alla gamba e al bacino. La prognosi è riservata.

L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 23 in via San Francesco a Paliano. La 22enne è stata soccorsa in strada da alcune persone che hanno chiamato il 112, lanciando l'allarme. Era riversa a terra con gravissime ferite. L'investitore, secondo le persone che hanno assistito alla scena, avrebbe travolto appositamente la ragazza, per poi fuggire senza prestare soccorso. Da subito i militari si sono messi a indagare, restringendo il campo a una serie di nomi. Poche ore dopo, il giovane si è presentato in caserma, confessando di essere lui l'investitore.