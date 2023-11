Investimento mortale ad Anguillara: 67enne falciata e uccisa. Ragazza indagata per omicidio stradale Una donna di 67 anni è stata investita e uccisa nel pomeriggio di ieri ad Anguillara Sabazia. Giovane al volante dell’auto è indagata a piede libero per omicidio stradale.

A cura di Redazione Roma

Ancora sangue sulle strade in provincia di Roma. Erano circa le 18.00 di ieri – martedì 31 ottobre – quando una donna di sessantasette anni è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada su via dei Monti Reatini, nel territorio del comune di Anguillara Sabazia, comune sulle sponde del lago di Bracciano. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi: quando l'ambulanza del 118 è giunta sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna, dovuto all'impatto violentissimo prima con l'utilitaria che l'ha investita, poi con l'asfalto dopo un volo di diversi metri.

Al volante dell'auto c'era una ragazza di 27 anni, che da quando si apprende al momento risulta indagata per omicidio stradale a piede libero. La giovane si è subito fermata a prestare soccorso e, sotto choc, è stata sottoposta agli esami di rito per l'utilizzo di alcol e stupefacenti e ascoltata. Sul posto oltre ai sanitari i carabinieri della stazione di Bracciano che hanno chiuso la strada il tempo necessario ai rilievi del caso.

Incidente sull'A12 Roma-Civitavecchia: coinvolte 4 auto

Un altro incidente è avvenuto all'alba di oggi. Sull'autostrada A12 in direzione di Civitavecchia quattro auto sonorimaste coinvolte in un sinistro. In un primo momento si sono scontrate due auto, su una viaggiavano cinque ragazze di ritorno da una festa, in un altra due cacciatori con i loro cani. Le due vetture che seguivano non hanno frenato in tempo rimanendo coinvolte. Si contano diversi feriti, nessuno in pericolo di vita da quanto si apprende. Il tratto autostradale interessato è rimasto interrotto per oltre un'ora e mezzo.