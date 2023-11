Maxi incidente sull’autostrada A12: coinvolte 4 auto, feriti tra i passeggeri È avvenuto alle 5.30 del mattino in direzione di Civitavecchia. Coinvolte prima due auto: su una viaggiavano cinque ragazze di ritorno da una festa, sull’altra due uomini diretti a caccia. Le due macchine dietro non sono invece riuscite a frenare in tempo.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto all'alba di oggi – mercoledì 1 novembre – alle 5.30 del mattino sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia in direzione di Civitavecchia. Qui, al chilometro 34, il tamponamento a catena che ha viste coinvolte quattro vetture.

Il primo impatto ha visto scontrarsi una macchina con a bordo cinque giovani ragazze di ritorno da una festa, e un pick up con a bordo due uomini e i loro cani, diretti invece di buon'ora a caccia. Le due auto che seguivano non sono riuscite a frenare in tempo, rimanendo coinvolte nel sinistre.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118, ma per fortuna non ci sono state vittime né feriti in pericolo di vita. Tutte e sette le persone a bordo delle auto coinvolte in modo primario nell'incidente sono state soccorso dal personale medico. Per estrarre i due uomini a bordo del pick up è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Cerveteri, che li hanno estratti forzando le lamiere. Da quanto si apprende i cani che viaggiavano sull'auto stanno bene.

Il tratto autostradale interessato è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, e successivamente i rilievi per stabilire dinamiche e responsabilità nel sinistro. Quando è stata ripristinata la sicurezza e rimossi i veicoli, attorno alle 7.00, l'A12 è stata riaperta ma si viaggiava ancora su una sola carreggiata di marcia.