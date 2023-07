Investe un’anziana, scappa e simula il danneggiamento dell’auto: condannata una 33enne La donna è stata ritenuta colpevole di lesioni stradali, omissione di soccorso e simulazione di reato dopo l’investimento di una 71enne sulla Flaminia Nuova.

A cura di Beatrice Tominic

Ha investito una donna di 71 anni mentre stava procedendo lungo la via Flaminia Nuova. Dopo averla travolta, lasciandola per terra, è scappata. L'anziana è rimasta accasciata sull'asfalto per circa 40 minuti ed ha riportato gravi lesioni. Una volta soccorsa, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea ed le sono stati dati 22 giorni di prognosi.

Sul luogo dell'incidente, non appena allertati, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XV gruppo che hanno effettuato i rilievi e, in collaborazione con i Ris di Roma dei Carabinieri, sono riusciti a rintracciare la conducente della Smart che ha investito la settantunenne.

L'incidente e le indagini

L'incidente lungo la via Flaminia, come riporta su Instagram il profilo "Zona Roma Nord", è avvenuto nel maggio del 2016. Prima dell'arrivo dei soccorsi la donna investita ha dovuto aspettare circa 40 minuti sdraiata sull'asfalto, dopo essere stata investita. L'automobile che l'ha travolta è scappata poco dopo l'impatto, ma grazie alle verifiche effettuate sui video registrati dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo dell'incidente, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale è riuscita a rintracciare la Smart: a processo la trentatreenne che si trovava a bordo al momento dello schianto.

Il processo alla 33enne

Individuata la donna che aveva investito la settantunenne, una ragazza di 33 anni, è apparsa nel banco degli imputati a processo. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di lesioni stradali, omissione di soccorso e simulazione di reato (falsa denuncia danneggiamento autovettura). Nell'udienza della giornata di ieri, giovedì 6 luglio 2023, l'VIII sezione penale del Tribunale di Roma ha condannato la ragazza ad un anno e sei mesi di reclusione. Inoltre è stata condannata anche al pagamento di tutte le spese processuali e al risarcimento, da definire in un'altra sede, con il riconoscimento di una provvisionale di dodicimila euro. Disposta, infine, la sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi.