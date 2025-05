Investe una vigilessa che vuole multarlo perche era parcheggiato sulle strisce e scappa: caccia al pirata

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Sceglie di parcheggiare l'auto sulle strisce pedonali e, quando un'agente della Polizia Locale si avvicina, scappa. Invece che fermarsi affrontando la vigilessa, sceglie di accelerare e la investe. È accaduto nel pomeriggio dello scorso martedì 29 aprile, in via Aversa all'incrocio con via Maddaloni nel quartiere Prenestino, alla periferia Est di Roma. A notare l'automobilista che posteggiava proprio in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, una pattuglia della Polizia Locale che stava eseguendo un servizio di controllo nella zona. La poliziotta è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale San Giovanni, dove è stata ricoverata e medicata al pronto soccorso.

Quando l'agente si è rivolta all'uomo chiedendo di fornire i documenti dell'auto e le proprie generalità, questo prima la insulta iniziando un'accesa discussione, poi sgasa e la travolge, allontanandosi riuscendo a far perdere le proprie tracce. Ora l'uomo è ricercato. Grazie alla targa dell'auto è stato individuato e gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale, sono risaliti al suo domicilio, dove però non c'era nessuno: sapendo che i vigili avevano segnato la sua targa, avrebbe così scelto di rendersi irreperibile.

Le forze dell'ordine sono ovviamente alla ricerca del fuggitivo, che secondo gli inquirenti non si sarebbe allontanato dalla capitale ma si nasconderebbe nella periferia Est della città: conoscendo le sue generalità le autorità invitano l'uomo a presentarsi spontaneamente presso gli uffici di polizia. Gli investigatori hanno acquisito le immagini della telecamera di video sorveglianza della zona e acquisito le testimonianze di diverse persone che hanno assistito ai fatti.