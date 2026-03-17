Non si ferma all’alt e scappa con auto rubata: donna si schianta contro i veicoli parcheggiati

Ha tentato la fuga durante un controllo sul lungomare di Ostia ma si è schiantata contro un’auto parcheggiata: arrestata una 27enne al volante, denunciato il passeggero per ricettazione.

Un posto di blocco dei carabinieri a Ostia (da comando provinciale carabinieri di Roma)

Non si è fermata all’alt dei carabinieri, ha accelerato e ha provato a scappare sul lungomare di Ostia, ma la fuga è finita dopo poche centinaia di metri contro un'auto parcheggiata. È successo nella tarda serata di domenica 15 marzo 2026 sul lungomare Duca degli Abruzzi, dove una 27enne già nota alle forze dell’ordine è stata arrestata dopo un breve inseguimento. Con lei in macchina, risultata rubata, c’era anche un 40enne, denunciato insieme alla donna.

L'inseguimento sul lungomare di Ostia

Tutto è iniziato durante un normale controllo dei carabinieri del Radiomobile della compagnia di Ostia. I militari hanno intimato l’alt a una Citroen C1 con due persone a bordo, ma la conducente ha deciso di non fermarsi e ha premuto sull’acceleratore nel tentativo di evitare il controllo. È partito così un inseguimento breve ma concitato, che si è concluso quando l’auto in fuga ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro un veicolo parcheggiato lungo la strada. Non ci sono stati feriti.

A quel punto sono scattati gli accertamenti: la macchina è risultata rubata, con una denuncia presentata pochi giorni prima, il 13 marzo. Per la 27enne è quindi scattato l’arresto, oltre alla contestazione della nuova norma del Codice della Strada che punisce chi non si ferma all’alt mettendo a rischio la sicurezza pubblica, introdotta di recente proprio per contrastare questo tipo di comportamenti.

Denunciato anche il passeggero

Il passeggero, un 40enne con precedenti, è stato invece denunciato per ricettazione, in concorso con la donna. Nelle ore successive la 27enne è stata portata in tribunale a piazzale Clodio: il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per lei l’obbligo di firma in caserma. Resta ora da chiarire nel dettaglio il ruolo dei due e la provenienza del veicolo rubato, mentre l’episodio riaccende l’attenzione sui controlli lungo il litorale romano, soprattutto nelle ore serali.