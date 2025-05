video suggerito

Investe una donna sulla Tuscolana e poi scappa, l'appello del marito: "Cerco testimoni, aiutatemi" Una donna di 52 anni è stata investita da un pirata della strada. L'incidente è avvenuto questa mattina di lunedì 5 maggio sulla Tuscolana. Sui social il marito lancia un appello.

A cura di Enza Savarese

Investita sulla Tuscolana da un pirata della strada che si è dato alla fuga. La donna di 52 anni è stata trasportata d'urgenza in codice giallo all'ospedale Tor vergata. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.15 del mattino in zona Don Bosco-Quadraro. A denunciare la vicenda anche sui social, il marito della donna che ha chiesto aiuto anche ai residenti della zona per trovare il conducente dell'auto che l'ha investita.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VII gruppo Tuscolano. Gli inquirenti dopo aver raggiunto il luogo dell'incidente hanno tentato di ricostruire la vicenda interrogando il marito della donna ferita e gli altri testimoni che erano sul posto. L'incidente sarebbe avvenuto sul lato Tuscolana di fronte con la via Lucio Sestio. "Il fenomeno è scappato. Vi prego chiunque abbia visto qualcosa di contattarmi urgentemente", è il grido d'appello che il marito della donna ha lanciato sui social. Gli agenti tenteranno di rintracciare l'auto anche cercando immagini di video sorveglianza nella via dell'incidente e nelle zone adiacenti.

Al momento non si hanno aggiornamenti sulle condizioni della donna investita. La cinquantaduenne sarebbe in gravi condizioni per le ferite riportate a seguito dell'impatto. Il suo quadro clinico non sembrerebbe essere peggiorato, ma resta in codice giallo, lo stesso con cui questa mattina è stata ricoverata all'ospedale Tor Vergata di Roma. Il trauma più preoccupante è quello cranico, oltre a ferite di contusione sia superficiali che interne.