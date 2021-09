Investe un motociclista e fugge, centauro in gravi condizioni: rintracciato il pirata della strada L’incidente è avvenuto due giorni fa su via Casilina. L’uomo, un 30enne residente a Torre Maura, ha urtato nei pressi del Grande Raccordo Anulare un motociclista, caduto rovinosamente a terra e trasportato d’urgenza all’ospedale Casilino. Ferita nello scontro anche una donna che si trovava a bordo di una seconda vettura coinvolta.

A cura di Natascia Grbic

È stato identificato, rintracciato e denunciato l'uomo che due giorni fa è fuggito con la sua auto dopo aver urtato uno scooter Yamaha con a bordo un 35enne, finito all'ospedale in gravi condizioni. Si tratta di un 30enne residente a Torre Maura che adesso dovrà rispondere di fuga e omissione di soccorso. Nell'incidente è rimasta ferita anche una donna, la passeggera di una seconda auto coinvolta nello scontro. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di due giorni fa su via Casilina, nei pressi del Grande Raccordo Anulare. Ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato d'urgenza in codice rosso al Policlinico Casilino, mentre la passeggera dell'altra macchina coinvolta nello scontro è rimasta ferita in modo più lieve.

Incidente Casilina, il responsabile rintracciato dai caschi bianchi

Sul posto, per i rilievi del caso, è arrivata la Polizia Locale di Roma Capitale, che si è messa sin da subito sulle tracce del fuggitivo. Il gruppo Torri diretto dal dirigente Marco Alia è riuscito a risalire all'identità del responsabile in poche ore grazie alle testimonianze delle persone che hanno assistito all'incidente e che hanno fornito i numeri parziali della targa. Sono così andati a casa del responsabile e lo hanno denunciato. L'ennesimo incidente sulle strade della capitale, che fortunatamente questa volta non ha avuto esiti tragici. Solo ieri un altro centauro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Ostia, in piazza Amerigo Vespucci. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, una moto e un bus navetta si sono scontrati, con il motociclista sbalzato violentemente dalla sella e portato d'urgenza in ospedale.