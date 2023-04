Investe un ciclista e scappa, poi va dalla polizia e finge che gli hanno rubato l’auto: denunciato Il ciclista, un uomo di cinquantasei anni, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma. Il ragazzo che l’ha investito è scappato, lasciandolo agonizzante a terra.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un ragazzo di ventisei anni ha investito un ciclista ed è scappato lasciandolo agonizzante a terra. Invece di fermarsi a prestare soccorso, è andato dalla polizia, dicendo che la macchina gli era stata rubata. Dopo una breve indagine, si è capito che il giovane aveva mentito, ed è stato denunciato.

L'incidente, come riportato da la Repubblica, è avvenuto sabato mattina a Tivoli, all'altezza di Villa Adriana. Il ragazzo ha preso in pieno al chilometro 28,300 di via Tiburtina un uomo di cinquantasei anni che stava andando in bicicletta. Lo scontro è stato molto violento, il 56enne è caduto sull'asfalto, provocandosi diverse ferite.

Le sue condizioni erano talmente gravi che quando sono arrivati i soccorsi del 118 è stata fatta intervenire l'eliambulanza per portarlo immediatamente in ospedale al Policlinico Umberto I senza perdere tempo. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno, ma le sue condizioni sono molto serie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Tivoli, che hanno eseguito i rilievi e ricostruito la dinamica dell'incidente. A quell'ora numerosi testimoni hanno assistito alla scena, e hanno confermato ai vigili urbani che a investire il 56enne era stata una Panda Rossa, guidata da un ragazzo. Non c'è voluto molto a rintracciare il veicolo tramite la targa e il giovane.

Il ragazzo era stato abbastanza lucido da andare in commissariato e far finta che gli fosse stata rubata la macchina, in modo da evitare ogni responsabilità riguardo l'incidente appena avvenuto. Denunciato, dovrà rispondere anche di omissioni di soccorso, oltre che di lesioni gravi. La macchina è stata sequestrata.