Intrappolata sul terrazzo per sfuggire a un incendio: anziana salvata dai Carabinieri con una scala

Un’anziana è rimasta intrappolata sul terrazzo del suo appartamento dove si era rifugiata per scampare a un incendio divampato nel locale caldaia del palazzo. L’87enne è stata tratta in salvo da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo.

Nel corso di ieri pomeriggio, sabato 2 agosto, un'anziana è rimasta intrappolata sul terrazzo del suo appartamento dove si era rifugiata per scampare a un incendio divampato nel locale caldaia del palazzo. L'87enne è stata tratta in salvo da una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in una palazzina situata all'altezza del civico numero 72 di Vicolo Olivella a Albano Laziale, un comune a pochi chilometri dalla città di Roma, quando – per cause in corso di accertamento – dal locale caldaia nel seminterrato si sarebbe sviluppato un incendio, i cui fumi si sarebbero poi estesi ai piani sovrastanti.

In quel momento, un'inquilina 87enne si trovava sola in casa e, con l'obiettivo di ripararsi dai fumi e dalle fiamme, si sarebbe rifugiata sul parapetto del terrazzo della propria abitazione dove, però, è poi rimasta intrappolata. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo che, grazie a una scala telescopica di un vicino di casa, è riuscita ad arrampicarsi sino al secondo piano del palazzo. Da lì, i militari avrebbero rotto una finestra per arrivare alle scale condominiali dalle quali raggiungere il terrazzo e, quindi, mettere in sicurezza l'anziana che è rimasta lievemente intossicata, ma non in pericolo di vita.

Anche i due Carabinieri che sono intervenuti hanno riportato una lieve intossicazione e, per questo, sono stati visitati presso l'Ospedale dei Castelli di Ariccia. Nel mentre, le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Marino che sono intervenuti poco dopo.