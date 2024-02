Intimidazioni alla consigliera romana Carla Canale: una volpe morta davanti casa e gomme bucate Carla Canale, consigliera del Municipio IX e capogruppo della Lista Civica Raggi, ha ricevuto una violenta intimidazione. Davanti alla sua abitazione ignoti hanno lasciato una volpe morta e le hanno bucato le gomme dell’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Carla Canale, consigliera del IX Municipio e avvocata del Foro di Roma

Intimidazioni alla consigliera del Municipio IX, capogruppo della Lista Civica Raggi e avvocata del Foro di Roma Carla Canale. Persone al momento ancora ignote hanno messo la carcassa di una volpe davanti alla sua abitazione e le hanno bucato le gomme dell'auto. Un gesto denunciato da vari esponenti politici, che hanno espresso alla consigliera e avvocata solidarietà e vicinanza, incoraggiandola a proseguire con determinazione il suo lavoro.

I messaggi di solidarietà a Carla Canale

Sono tanti i messaggi di solidarietà e stima arrivati nelle scorse ore a Canale. "Esprimiamo la nostra totale vicinanza per gli squallidi attacchi personali rivolti da ignoti contro la sua persona. Conosciamo bene Carla e siamo ben consci che non saranno certo tre gomme bucate e una volpe morta deposta nei pressi della sua abitazione a fermare il suo incredibile impegno e la sua instancabile dedizione a tutela dei diritti e degli interessi della collettività – hanno dichiarato in merito alla vicenda la capogruppo capitolina del M5S Linda Meleo e il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis – L'auspicio è che gli autori di questi comportamenti vili, meschini e criminali siano presto individuati e assicurati alla giustizia".

Gli animalisti: "Depositiamo denuncia per uccisione di animale"

Sulla vicenda oltre che al mondo della politica sono intervenuti anche gli animalisti, esprimendo solidarietà alla consigliera Canale e sdegno per il ritrovamento della volpe morta. "Apprendiamo dei tentativi di intimidazione ai danni della consigliera del IX Municipio, Carla Canale ha commentato la presidente nazionale di Earth Valentina Coppola – Le sono state bucate le ruote della macchina ed è stata deposta una volpe strangolata sulla sua vettura. Earth Odv esprime solidarietà a Canale. E aggiunge: "Il nostro ufficio legale depositerà denuncia alla Procura della Repubblica per uccisione di animale, questi individui spregevoli devono essere individuati e puniti".

Minacce alla sindaca di Viterbo e aggressione al sindaco di Sant'Elia Fiumerapido

Carla Canale non è l'unica politica ad essere presa di mira con violenti attacchi oggi e nei giorni scorsi, stamattina il sindaco di Sant'Elia Fiumerapido in provincia di Frosinone Roberto Angelosanto è stato aggredito davanti ad un bar di Cassino da una persona presumibilmente per un atto giudiziario che gli è stato notificato nei giorni scorsi. Il primo cittadino, avvocato e fratello del generale del Ros Pasquale Angelosanto, ha riportato la rottura di due costole e un trauma cranico per i calci e pugni ricevuti.

A ricevere un atto intimidatorio è stata anche la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, destinataria di una lettera anonima arrivata in Comune nella quale ci sono scritte minacce di morte. La prima cittadina del capoluogo dell'Alto Lazio aveva già ricevuto un attacco sessista nei giorni scorsi, quando ha trovato sulla sua auto parcheggiata in via Giuseppe Garibaldi slip rossi, fogli di giornale e un cartello con scritto ‘do not disturb'.