Intesa Gualtieri-Sangiuliano: nessuno stop ai concerti al Circo Massimo ma “controlli e sanzioni” La decisione è stata presa alla fine del colloquio telefonico tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Non si placano le polemiche dopo la leggera scossa di terremoto registrata durante il concerto di Travis Scott al Circo Massimo, lo scorso 7 agosto.

A cura di Teresa Fallavollita

Nessuno stop a concerti e spettacoli al Circo Massimo ma “il Campidoglio, in accordo col Ministero della Cultura, lavorerà per rafforzare il meccanismo di controllo delle prescrizioni e sanzioni”. È questa la decisione raggiunta a seguito del colloquio telefonico tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Al centro della telefonata le vicende legate al concerto di Travis Scott.

Lo scorso lunedì 7 agosto, infatti, 70mila fan si sono radunati al Circo Massimo per prendere parte al concerto del rapper statunitense che ha scelto il palco di Roma per promuovere il suo nuovo album Utopia. Durante l’attesissimo spettacolo i sismografi della Capitale hanno registrato delle vibrazioni comparabili a una leggera scossa di terremoto: l’episodio ha scatenato numerose polemiche, tra chi difende la scelta di far esibire artisti di calibro internazionale in quello che era il più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità, nonché uno dei più grandi di tutti i tempi, e chi invece la critica duramente. Tra questi, la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo, che a AdnKronos ha dichiarato: “Visto quello che è successo, anche in relazione alla pubblica incolumità e alla conservazione e tutela del patrimonio archeologico, noi daremo parere negativo a questo tipo di eventi. Personalmente ritengo che il Circo Massimo sia un monumento e in quanto tale debba essere rispettato e debba ospitare solo ed esclusivamente concerti di un certo tipo, come l'opera, il balletto”.

Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore ai Grandi Eventi, allo Sport e al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato: “Fortuna che non decide lei cosa si fa al Circo Massimo. Mi ricorda un po' le polemiche di quando i nostri genitori guardavano con sospetto i ragazzini di trenta anni fa che sentivano Vasco Rossi o qualche anno ancora prima vedevano Patty Pravo”.

L’ultimo a esprimersi sulla questione era stato proprio Vasco Rossi, che ha ricondiviso nelle storie di Instagram il video dell’assessore capitolino accompagnato dal commento: “Sempre la stessa storia”.