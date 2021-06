"Ho postato il video con gli insulti razzisti e omofobi di un uomo contro un ragazzo omosessuale perché volevo che fosse un messaggio politico, anche riguardo al dibattito recente sul Ddl Zan". Fanpage.it ha intervistato Tommaso, il ragazzo che ieri pomeriggio, giovedì 3 giugno, ha pubblicato il video violento in cui un passeggero insulta due donne e un ragazzo, per denunciare l'accaduto e perché "le persone sappiano che fatti del genere succedono tutti i giorni sui mezzi pubblici di tutte le città d'Italia". Tommaso è salito a bordo di un tram della linea 3, che copre il percorso tra i capolinea della stazione Trastevere a Valle Giulia. Una volta a bordo del mezzo, dopo circa dieci minuti di viaggio "ho iniziato a notare un po' di frastuono intorno a me, persone che si agitavano – spiega – così mi sono tolto le cuffiette per capire cosa stava accadendo".

Insulti razzisti e omofobi sul tram a Roma

Un uomo sulla quarantina stava insultando due donne di origine asiatica. "Un ragazzo si è intromesso per difenderle ed è stato a sua volta insultato con toni omofobi, l'uomo con le sue espressioni violente è passato dal razzismo all'omofobia tranquillamente". "Povera Italia, tra stranieri e finocchi che gli piace prenderlo al c..'. Lo vedi che sei un finocchio, lo ammetti pure? Mamma mia che schifo" sono alcuni degli insulti pronunciati dal quarantenne, tra il silenzio degli altri passeggeri. Alle minacce di violenza, "ti spacco la faccia, ti dò un pugno se non scendi", Tommaso è intervenuto a difesa del ragazzo gay dicendogli: "Pure se siamo finocchi qual è il problema? Siamo sul tram come te, che hai scoperto l'acqua calda?".

"Ddl Zan tutela le vittime di omofobia"

Tommaso ha spiegato a Fanpage.it: "Io ho denunciato, ma molte persone vittime di omofobia non ne hanno il coraggio e si chiudono in se stesse traumatizzate per l'accaduto. È per questo che serve il Ddl Zan, che non è una legge che limita la libertà d'espressione del pensiero, né regola l'utero in affitto ma tutela le vittime nel caso in cui dovessero accadere episodi del genere".

Servizio di Simona Berterame