Insulti omofobi a Casalino, parla Augusto Proietti: "Ho tanti amici gay, vediamoci e finiamola qui" "Ho esagerato, sono pronto a stringergli la mano e a chiedere scusa: ho tanti amici gay". Si difende così Augusto Proietti in un nuovo video pubblicato online dopo gli insulti omofobi a Rocco Casalino.

A cura di Beatrice Tominic

Augusto Proietti e Rocco Casalino.

"L'ho offeso, gli ho chiesto scusa. Ma pure lui ha esasperato i vigili urbani". È quanto dichiara Augusto Proietti, noto bancarellaro di Roma, tornato a parlare a proposito della vicenda con Rocco Casilino a cui ha rivolto insulti omofobi. "Io c'ho un sacco di amici miei gay, speriamo che ‘sta storia finisca qua, io non ce la faccio più – aggiunge prima di proporre all'ex portavoce del premier Conte un incontro – Se mi vuole incontrare pubblicamente o privatamente, io ci sono, per dargli ‘na stretta de mano, chiedeglie scusa".

Un messaggio chiaro quello di Proietti, da una decina di giorni protagonista delle cronache locali. "Dicono che sono il re, il ras delle bancarelle – continua nel video – Ditemi dove sta la corona che me la vado a rivendere subito", come riporta la Repubblica.

Le scuse di Augusto Proietti a Casilino: "Ho tanti amici gay"

Un messaggio di scuse quello registrato da Augusto Proietti che, però, non fa a meno di ricordare le sue ragioni. "Io ho offeso Casalino, gli chiedo scusa. Ero arrabbiato, ho esagerato. Ma i modi mia so questi. Io c'ho la quinta elementare, la prima media l'ho fatta tre volte – dice, prima di precisare – Ma comunque gli danno fastidio pure i negozi: ce l'aveva pure con uno del Bangladesh e gli ha fatto fare la multa perché aveva una cassetta fuori. Cinquemila euro de multa. Poteva andare ad abitare in via dei Condotti".

E poi torna a parlare di sé: "Ci hanno detto pure che siamo abusivi, ma non è così. Ho preso la licenza dopo anni di sacrifici, là ci ha messo il comune di Roma", dice. Eppure il II municipio di Roma ha fatto sapere che sarebbe pronto a rimuovere le bancarelle qualora ce ne fosse bisogno.

Lo scontro fra Proietti e Rocco Casalino

"Quel miserabile di Casalino. Fro… non se po’ di’. Gay però sì. Quel gay di Casalino chiama ogni giorno i vigili urbani per farci fare i verbali, ci hanno tolto due metri quadri di bancarella ", aveva tuonato Proietti in un video pubblicato il 15 gennaio scorso, che ha fatto scattare la polemica, dopo i richiami di Casalino contro le bancarelle sotto alla nuova casa a piazzale Flaminio.

Alle accuse Casalino aveva risposto dicendo di non avere paura: "Si ha paura quando non si è nel giusto e io lo sono – aveva dichiarato Casalino – Gli insulti che mi sono stati rivolti sono vergognosi, mi rendono un bersaglio facile per tutti gli ambulanti. L'attacco che ho subito ha risvolti potenzialmente pericolosi". Non ci resta che aspettare la sua risposta