Insulti e frasi offensive contro il sindaco Roberto Gualtieri a Piazza Navona: "Criminale di Roma" Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno scoperto dei cartelli con insulti e frasi offensive rivolte al sindaco Roberto Gualtieri a Piazza Navona. Indaga la Digos.

A cura di Alessia Rabbai

"Criminale" e "Ridacci la nostra Roma" sono solo alcuni degli insulti e delle frasi offensive rivolte contro il sindaco Roberto Gualtieri, comparse oggi su dei cartelli a Piazza Navona per conto di ignoti. È successo nel pomeriggio di lunedì 5 agosto, quando nel caldissimo centro storico sono comparsi dei fogli con delle scritte a penna. Erano affissi lungo i pannelli temporanei per lavori in corso della Sovrintendenza, che delimitiano il perimetro della Fontana dei Quattro Fiumi.

Ad intervenire sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con una pattuglia del I Gruppo Centro. I vigili urbani verso le ore 16, mentre erano in servizio durante i controlli sul territorio, hanno notato dei piccoli manifesti, che riportavano delle frasi offensive nei confronti del primo cittadino. I cartelli erano attaccati alla rete di protezione che circonda la vasca monumentale.

A mettere i cartelli sono state persone delle quali al momento non è nota l'identità. Sulla vicenda è stata allertata la Digos, che si occuperà di svolgere altri accertamenti. D'aiuto alle indagini potrebbero eventualmente rivelarsi le immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver ripreso il passaggio di persone sospette. Gli agenti hanno subito avvisato l’Ufficio Speciale Decoro Urbano di Roma Capitale per la rimozione.