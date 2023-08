Insolita visita al campo scout: orso marsicano arriva tra le tende e scatena il panico tra i 12enni Il gruppo di scout romani, tutti 12enni, si trovava a Lecce dei Marsi (Abruzzo) la notte tra il 30 e il 31 luglio, quando un esemplare protetto di orso marsicano si è avvicinato alle tende, attratto dall’odore del cibo. I giovani hanno cercato rifugio nelle automobili.

A cura di Teresa Fallavollita

Un’esperienza immersi nella natura, un’occasione per conoscersi, imparare dagli altri e dall’ambiente circostante. Montare la tenda, dividersi i compiti e aiutare nelle faccende, cucinare a turno e andare a raccogliere la legna. Il tutto accompagnato da camminate di esplorazione all’interno del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Era questo l’originario programma degli scout del campo La Guardia, ma durante la notte tra il 30 e il 31 luglio il gruppo di ragazzi romani ha ricevuto una visita non proprio prevista. Un esemplare di orso marsicano infatti ha raggiunto il posto dove erano accampati i giovani, provocando un fuggi fuggi generale: gli scout si sono rifugiati nelle auto parcheggiate poco distanti, mentre nel frattempo l’animale è stato fatto allontanare dai carabinieri forestali.

La visita dell'orso marsicano

L’insolito incontro è avvenuto durante la notte tra 30 e 31 luglio, a Lecce dei Marsi. Il gruppo scout composto da ragazzi 12enni era giunto da Roma per trascorrere qualche giorno nella natura abruzzese, tra le montagne marsicane: non è raro che nell'area, non lontana dal Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), vengano avvistati gli orsi, animali protetti che vivono all’interno del Parco. Solo lo scorso anno si era verificato un simile episodio a poca distanza dall’accampamento degli scout. Quei giorni passati in tranquillità, con il tempo scandito dalle attività preparate dai capi scout, sono stati movimentati due notti fa da una visita del tutto inaspettata: un orso marsicano, infatti, si è avvicinato all’area occupata dal gruppo scatenando il panico tra i giovani romani.

Il plantigrado è stato attratto dalla tenda contenente le scorte alimentari: ingolosito dagli odori emanati dalla cambusa che era stata inavvertitamente lasciata aperta, l’animale è entrato e ha fatto razzia di ogni tipo di cibo che ha trovato all’interno. Nel frattempo, la vista dell’orso ha scatenato il panico all’interno del gruppo: è stata tanta la paura tra i giovanissimi scout, che si sono rifugiati insieme agli adulti che li accompagnavano nelle automobili parcheggiate. Sul posto sono arrivati i carabinieri forestali che hanno allontanato l’animale protetto. Allertato anche il sindaco di Lecce dei Marsi, Augusto Barile, che ha fatto visita al gruppo scout: nel suo discorso ai giovani ha sottolineato come si tratti di una zona frequentata dagli orsi marsicani e ha consigliato, per il futuro, di non lasciare il cibo incustodito. Si spera, vista la rapida e serena conclusione della vicenda, che una volta passata la paura questo insolito incontro possa trasformarsi in un divertente aneddoto da raccontare ad amici e amiche.