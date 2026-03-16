Inseguito dai cinghiali, minorenne si perde nel bosco: salvato dal gps del telefono

Montecassino e la sua abbazia

Paura nel pomeriggio di domenica nell’area di Montecassino, dove un escursionista minorenne si è smarrito durante una camminata nei boschi dopo essere stato inseguito da alcuni cinghiali. Il ragazzo di 16 anni è stato salvato dai vigili del fuoco, come anche un altro giovane proveniente dal Canada che è stato rintracciato nella stessa area alle prime luci di oggi 16 marzo 2026.

Per il sedicenne l'allarme è scattato intorno alle 19, quando è partita la richiesta di aiuto che ha fatto intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino. Il ragazzo si era impaurito dalla presenza degli animali selvatici, e, in preda al panico, si era allontanato dal percorso addentrandosi nel bosco nel tentativo di mettersi al riparo. Ma presto ha finito per perdere completamente l’orientamento.

Decisiva per la riuscita delle ricerche è stata la posizione condivisa dal giovane tramite WhatsApp, che ha permesso ai soccorritori di restringere rapidamente l’area in cui cercarlo. Sul posto sono arrivati cinque vigili del fuoco con due mezzi che hanno individuato il ragazzo poco dopo. I soccorritori l'hanno recuperato e accompagnato in un punto sicuro. Successivamente, intorno alle 20.30, è stato affidato ai carabinieri. Nonostante lo spavento, le sue condizioni di salute sono risultate buone.

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Ritrovato anche un escursionista canadese

Alle prime ore del mattino di oggi si è verificato anche un secondo intervento di ricerca nella stessa zona. Risultava disperso nei boschi di Montecassino un giovane escursionista canadese di 24 anni. La segnalazione è arrivata intorno alle 4.20 del mattino, facendo scattare una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto diverse squadre dei vigili del fuoco. Dal comando di Cassino sono stati inviati tre mezzi, insieme alle unità cinofile, al sistema aeromobile a pilotaggio remoto (Sapr) e all’Unità di Comando Locale (UCL).

Alle operazioni hanno partecipato anche diverse pattuglie dei carabinieri. Il giovane è stato poi rintracciato proprio dai militari lungo la strada, nei pressi della caserma dei vigili del fuoco, intorno alle 6 di oggi, 16 marzo 2026. Anche per lui, fortunatamente, non si sono registrate conseguenze: l’escursionista è stato trovato in buone condizioni di salute.