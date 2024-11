video suggerito

Inseguito dai carabinieri ubriaco e drogato alla guida urta un'auto sulla Cassia: ferita una donna Resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono i reati per i quali è stato denunciato un 36enne. Non si è fermato all'alt e ha provocato un inseguimento, urtando un'auto e ferendo una donna.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna è rimasta ferita ed è finita in ospedale, rimasta coinvolta in un incidente stradale con un'altra auto, inseguita dai carabinieri. L'episodio è accaduto la scorsa notte, tra sabato 9 e domenica 10 novembre, a Piazzale Clodio e lungo via Cassia a Roma. Alla guida della macchina ubriaco e drogato c'era un uomo di trentasei anni di origine russa ma residente in provincia di Roma e con precedenti, che i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Roma per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti era notte, i carabinieri della stazione di Roma Trionfale erano impegnati nei controlli sul territorio. Una pattuglia era a Piazzale Clodio e stava facendo dei controlli. Ha intimato l'alt ad un'auto, che non si è fermata al posto di blocco, così i militari sono risalitti sulla gazzella ed è nato un inseguimento per le strade della Capitale. La macchina ha proseguito la corsa lungo via Cassia, nel quadrante Nord di Roma, seguita dall'auto dei carabinieri.

Improvvisamente l'automobilista ha perso il controllo al volante, ha sbandato ed è finito contro un'altra macchina. Alla guida c'era una donna, che ha dovuto ricorrere a cure mediche. I carabinieri hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza e sul posto in breve tempo è giunto il personale sanitario, che l'ha presa in carico e trasportata in ospedale, per le cure dei caso. Da quanto si apprende firtunatamente non è grave, ma si è trattato comunque di un grande spavento.

