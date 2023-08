Insegue un passante con una bottiglia rotta, poi ferisce al polso un carabiniere: arrestato 26enne La duplice aggressione è avvenuta nella mattina di venerdì 25 agosto, in zona Torpignattara. Per il carabiniere ferito con una bottiglia di vetro rotta una prognosi di 30 giorni.

A cura di Teresa Fallavollita

Una duplice aggressione a distanza di pochissimo tempo, due bersagli diversi: prima l'inseguimento per strada brandendo una bottiglia di vetro rotta e poi l'aggressione a un carabiniere intervenuto per cercare di bloccarlo. Sono stati attimi di tensione quelli vissuti venerdì mattina, lo scorso 25 agosto, dai residenti presenti e dai militari dell'Arma di sede a Torpignattara. Il carabiniere colpito è stato trasferito in ospedale: per lui una prognosi di 30 giorni, i medici valutano se sottoporlo a un intervento.

La duplice aggressione

Durante la mattinata di venerdì 25 agosto, in zona Torpignattara, un ragazzo di 26 anni per motivi ancora sconosciuti insegue un altro giovane, minacciandolo con la bottiglia di vetro rotta che tiene in mano. Un passante nota il tentativo di aggressione e si reca alla caserma dei carabinieri situata nelle vicinanze, in via Benedetto Bordoni, per segnalare la situazione e chiedere aiuto ai militari.

Ma l'aggressore si rende conto di quanto accaduto e si dirige a sua volta verso la stazione: proprio in quel momento si scontra con uno dei militari usciti per cercare di fermare il giovane. Lo scatto d'ira del ragazzo si abbatte sul carabiniere, che viene colpito con il coccio di bottiglia già brandito in precedenza all'altezza del polso, dove gli provoca una profonda ferita. Il militare viene immediatamente trasportato all'ospedale Vannini: per lui una prognosi di 30 giorni e non si esclude la necessità di un intervento.

Lo scontro davanti a Termini

Non è la prima volta che sono gli agenti a fare le spese dello stato di alterazione di alcuni individui. Solo pochi giorni fa, in Piazza dei Cinquecento di fronte alla stazione Roma Termini, un uomo ha prima aggredito una ragazza, colpendola con un pugno, poi si è rivolto ai poliziotti giunti per procede con l'identificazione. Intorno alle 2 di notte di lunedì 21 agosto una donna ha attirato l'attenzione di una pattuglia del gruppo Trevi che si trovava in zona per un incidente, riferendo di un'aggressione in corso. Gli agenti sono a quel punto intervenuti, cercando di fermare un giovane che brandiva una bottiglia di vetro spaccata. In un video che ha immortalato la scena si vedono i poliziotti impugnare le pistole d'ordinanza e gridare "Stai a terra" numerose volte, senza riuscire a placare l'uomo che continua a minacciarli con i cocci. Gli agenti sono infine riusciti a fermare e identificare il giovane aggressore, mentre la donna colpita ha fatto perdere le sue tracce.