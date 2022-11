“Inginocchiati o ti sparo”, Ruberti ex capo di gabinetto di Gualtieri interrogato per il video shock Era stato registrato mentre urlava le frasi shock durante una lite: ieri Albino Ruberti, ex capo di gabinetto di Gualtieri, è stato ascoltato in Procura a Frosinone.

A cura di Beatrice Tominic

Albino Ruberti

È stato ascoltato in Procura a Frosinone nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 10 novembre 2022: Albino Ruberti, l'ex capo della segreteria del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A raccogliere le dichiarazioni di Ruberti il magistrato Adolfo Coletta. Con lui Ruberti ha ripercorso quanto accaduto durante la serata in cui è stato girato il video reso noto alla cronache nel mese di agosto di cui lui stesso è protagonista. Nel video girato quella sera, infatti, si sente la voce di Ruberti mentre urla: "Inginocchiati o ti sparo".

Il video shock

"A me non me dicono ‘io me te compro", si sente dire da Ruberti nel video. "Do cinque minuti pe veni' a chiedeme scusa in ginocchio. Se devono inginocchia' davanti. Altrimenti io lo scrivo a tutti quello che sti pezzi de… mi hanno detto… Io li sparo, li ammazzo", ha urlato, mentre la sua voce veniva ripresa con un cellulare. I fatti avvenuti nella fatidica serata risalgono al mese di giugno, nel corso di una cena organizzata a Frosinone. Con Albino Ruberti, erano presente anche Wladimiro De Angelis, noto broker assicurativo fratello i Francesco, presidente del Consorzio Industriale del Lazio; la compagna di Ruberti, Sara Battista e Adriano Lampazzi.

L'apertura dell'inchiesta

Molte le dichiarazioni arrivate dopo la pubblicazione del video. All'inizio era stato sostenuto che tutta la discussione fosse partita da motivi calcistici. Poi, invece, che la lite fosse iniziata da una battuta sul vino. Nel frattempo Ruberti si è dimesso da capo gabinetto di Gualtieri ed è stata avviata un'inchiesta con controlli sui fratelli De Angelis e verifiche della Asl sulle polizze.

La testimonianza di Albino Ruberti è stata raccolta ieri e il verbale è stato secretato.