Infermiera muore a 42 anni dopo crisi di panico nell’ospedale in cui lavora: Asl apre indagine

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Un'infermiera si è sentita male all'interno dell'ospedale dove lavorava ed è morta dopo poche ore a causa di un edema polmonare. È successo all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, provincia di Latina. La donna aveva 42 anni. Gli esami strumentali a cui è stata sottoposta non hanno rilevato nulla di anormale.

Gli esami strumentali non hanno evidenziato niente di anomalo

Stando a quanto ricostruito, lunedì l'infermiera è andata a lavoro, ma non stava bene. Aveva convulsioni e crisi di panico improvvise. È stata sottoposta ad accertamenti approfonditi, ma i medici non hanno riscontrato nulla di anomalo. Per questo è stata trasferita all'ospedale di Latina, così da poter eseguire ulteriori esami di tipo neurologico. Anche da queste analisi, tuttavia, non è emerso nulla di anomale e quindi l'infermiera è stata riportata al San Giovanni di Dio.

La Asl ha aperto un'indagine interna sulla morte dell'infermiera

Il giorno dopo, nella notte tra martedì e mercoledì, le sue condizioni sono peggiorate repentinamente. Ha avuto una crisi respiratoria e le è stato diagnosticato un edema polmonare. I medici hanno disposto un trasferimento immediato all'ospedale di Formia, ma per lei non c'è stato niente da fare. La Asl di Latina ha aperto un'inchiesta interna per valutare l'esistenza o meno di eventuali responsabilità per negligenza medica. Per il momento non è stata presentata alcuna denuncia alla procura locale. Tra le ipotesi sulla morte della donna, riporta il giornale locale ‘Latina Quotidiano', quella di un'embolia polmonare e di un difetto cardiaco congenito. La donna lascia il marito e due figli.