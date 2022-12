Incidenti: Federico Urilli, medico di 30 anni, ha perso la vita sulla “curva maledetta” di Muro Torto Federico Urilli ha perso il controllo del suo scooter sul “curvone” di via del Muro Torto. Trent’anni di Tivoli, era specializzando in chirurgia al Policlinico Umberto I.

A cura di Redazione Roma

Federico Urilli è l'ultima vittima di una lunga scia di sangue sulle strade di Roma. Solo nella ultime 48 ore, sono state tre le persone che hanno perso la vita sulle strade di Roma, tutte mentre viaggiavano a bordo di un motociclo. Federico aveva trent'anni anni era nato a Tivoli, aveva studiato Medicina all'Università di Tor Vergata ed era un medico specializzando di Chirurgia Vascolare al Policlinico Umberto I. Era impegnato nella vita universitaria ma anche nel volontariato con il club Rotaract di Tivoli.

L'incidente in cui ha perso la vita il 30enne di Tivoli

Da quanto si apprende nell'incidente in cui ha perso la vita, sul "curvone" di via del Muro Torto dove spesso accadono incidenti anche gravi, non sono rimaste coinvolte altre persone o veicoli. All'arrivo del 118 purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi del caso per stabilire le cause del sinistro: a essere fatale, forse, l'asfalto bagnato.

Il cordoglio dell'Università La Sapienza per Federico Urilli

Un messaggio di cordoglio è arrivato proprio dalla rettrice dell'Università La Sapienza Antonella Polimeni. "La Sapienza piange la scomparsa di Federico Urilli. Un incidente stradale ha strappato alla vita Federico, specializzando di Chirurgia vascolare. – si legge nella nota – La rettrice Antonella Polimeni, a nome suo personale e di tutta la comunità universitaria, esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Federico Urilli, vittima di un tragico incidente stradale. Federico era specializzando di Chirurgia vascolare; all'impegno nelle attività della Scuola di specializzazione affiancava la partecipazione alla vita istituzionale dell'Ateneo, come componente della Giunta dei Dipartimento di Chirugia generale e specialistica in rappresentanza degli studenti. La Sapienza si stringe al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi di Federico".

Palmiro Togliatti e Tomba di Nerone: altri due giovani morti sulle strade

Nella notte tra mercoledì e giovedì invece a perdere la vita è stato Abhishek Muralidharan, un ragazzo di 28 anni di nazionalità indiana. È stato travolto da una Fiat 500 in zona Tomba di Nerone mentre era in sella al suo Sh125 e stava lavorando come rider. Il ragazzo è rimasto ucciso sul colpo per le gravi ferite riportate. Il conducente dell'auto, un giovane di 22 anni, è ora accusato di omicidio stradale: è risultato positivo ai test per alcol e droga. L'altro incidente mortale è avvenuto su viale Palmiro Togliatti, all'altezza di Quarticciolo alla periferia Est di Roma. Qui ha perso la vita un 27enneche si è scontrato in sella al suo scooter contro una una Mercedes Classe A.