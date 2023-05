Incidente via Cassia, Luca Misantoni è morto nello scontro con un bus: tornava da un raduno di moto L’uomo, cinquant’anni residente a Montefiascone, è morto sul colpo. Con gli amici del club di centauri stava tornando da un raduno di moto Ducati a Roma. Le due ruote la sua grande passione. Ha perso la vita nello schianto con un bus Cotral in uscita da un parcheggio.

A cura di Redazione Roma

Un drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 6 maggio, su via Cassia Nord a pochi chilometri dell'ingresso di Viterbo. Qui un motociclista di cinquant'anni è morto sul colpo, a seguito del violento impatto con un autobus del trasporto pubblico regionale Cotral. Le immagini del sinistro mostrano la moto Ducati rossa distrutta, dopo aver impattato sul lato sinistro del muso del mezzo.

La vittima si chiamava Luca Misantoni, appassionato di moto, stava compiendo un'escursione in compagnia degli amici del Desmo Tuscia, il club di centauri con cui era solito compiere viaggi e gite. L'uomo era residente a Montefiascone e stava tornando a casa da Roma dove aveva proprio partecipato a un raduno di motociclisti appassionati di Ducati.

Inutili le operazioni di soccorso: Luca è morto sul colpo

Secondo quanto ricostruito l'autobus stava uscendo da un parcheggio quando si è scontrato con la moto che viaggiava in direzione Nord. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, mentre gli amici guardavano attoniti e disperati la scena dell'incidente e il corpo dell'amico steso in terra mentre i sanitari tentavano di rianimarlo.

Chiusa via Cassia Nord per i rilievi stradali

La strada è stata chiusa, con le inevitabili ripercussioni al traffico, e la polizia locale e i vigili del fuoco hanno eseguito i rilievi del caso e successivamente rimosso la moto e il pullman. Un fascicolo è stato aperto dal magistrato di turno per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità nel sinistro mortale.