video suggerito

Incidente tra due auto verso l’A1: code di 4 km tra Settebagni e Castelnuovo di Porto Il sinistro avrebbe coinvolto due vetture sulla diramazione di Roma nord verso l’A1 Milano Napoli. Si segnalano fino a 4 km di coda tra Settebagni e Castelnuovo di Porto. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enza Savarese

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La coda tra Settebagni e Castelnuovo di Porto

Incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 di martedì 10 giugno tra due vetture verso l'autostrada A1 Milano-Napoli al chilometro 11,300. Si segnalano circa 4 km di coda in aumento tra Settebagni e Castelnuovo di Porto. Diversi guidatori bloccati nel tratto stradale sono usciti dai veicoli fermi.

Incidente tra due macchine verso l'A1: traffico in tilt tra Castelnuovo di Porto e Settebagni

Lo scontro, le cui dinamiche sono ancora da accertare, si sarebbe verificato al chilometro 11,300. Non ci sono aggiornamenti su eventuali feriti in seguito al sinistro o sulle dinamiche dell'incidente. Sul posto presente il personale di Autostrade per l'Italia e i primi mezzi di soccorso per delimitare la zona, nonché la Polizia stradale, che coordina le operazioni.

L'arrivo dei soccorsi e la ripresa della circolazione

Per chi intende entrare nell'A1 Milano-Napoli, il sito di Autostrade per l'Italia consiglia l'entrata di Castelnuovo di Porto. Invece provenendo dal Grande raccordo anulare, l'uscita migliore per evitare di restare bloccati nel traffico in aumento è quella di Settebagni.

Dopo un'ora di blocco totale, gli utenti segnalano la prima ripresa della circolazione. Le operazioni di sicurezza degli agenti competenti si sono concluse intorno alle 14, dopo circa due ore dal frontale. Lo rende noto il sito ufficiale di Autostrade per l'Italia, che annuncia la ripresa della circolazione sul tratto e la riduzione progressiva delle code che si erano venute a creare. Dagli ultimi aggiornamenti si segnale che il traffico di circa 4 km si è ridotto ad una coda di 2 km tra il bivio diramazione Roma nord e Castelnuovo di Porto.