Incidente tra due auto tra Ostia e Torvaianica: 4 feriti gravi L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 dicembre, a metà strada tra Dragona e Ostia Antica.

A cura di Enrico Tata

Incidente grave sulla via del Mare, tra Ostia e Torvaianica. Le due automobili coinvolte, stando a quanto si apprende, sono state distrutte dalla violenza dell'impatto e una si è anche ribaltata. Quattro persone sono state soccorse e trasportate d'urgenza al pronto soccorso. Le loro condizioni sarebbero gravi. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 dicembre, a metà strada tra Dragona e Ostia Antica.

Il traffico è rimasto bloccato per tutto il tempo necessario a rimuovere le due automobili. Una delle due, infatti, è rimasta al centro della carreggiata e impediva alle automobili di proseguire per quella strada.

Gravissimo incidente stradale tra due tir a Priverno

Un gravissimo incidente stradale ha visto coinvolti due tir sulla Monti Lepini, all'altezza di Priverno, nella mattina di oggi, martedì 27 dicembre. I due mezzi pesanti, stando a quanto si apprende, si sono scontrati per la precisione al chilometro 24.600 della statale 156. Uno dei due è finito fuori strada. Purtroppo, i due conducenti dei mezzi pesanti sono morti praticamente sul colpo. Fino a completamento delle operazioni di soccorso, il traffico è stato deviato su alcune strade secondarie.

Finisce con l'auto nel canale a Fiumicino, automobilista soccorso

Alle 6,15 circa di questa mattina un'automobile è caduta in un canale in via Costalunga, in corrispondenza con l'incrocio di via Passo della Sentinella, a Fiumicino. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Ostia, che hanno messo in salvo l'automobilista e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Per fortuna le sue condizioni non erano gravi.