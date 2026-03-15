Incidente tra diversi veicoli sul Grande Raccordo Anulare altezza Tuscolana: traffico intenso e code

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Traffico e lunghe code sul Grande Raccordo Anulare di Roma a causa di un incidente stradale che ha coinvolto diversi veicoli. Il sinistro è avvenuto nalla serata di oggi, domenica 15 marzo. Il tratto interessato dall'incidente è esattamente la carreggiata interna del Gra, ad altezza Tuscolana. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e le pattuglie della polizia stradale.

Non è chiaro al momento quanti veicoli siano coinvolti nel sinistro né quali. Non è ancora noto se ci siano feriti gravi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con la circolazione fortemente rallentata e code chilometriche. Tanti i romani che si sono trovati bloccati nel traffico al rietro dal weekend. Gli accertamenti della polizia stradale sono in corso, gli agenti gestiscono la viabilità, per agevolare le operazioni di soccorso. Terminate le verifiche e ultimato l'intervento, la circolazione tornerà regolare.