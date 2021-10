Incidente tra bus Atac e automobile: morto un ragazzo di 29 anni, grave l’autista Incidente sulla via Ostiense a Roma all’altezza di Casal Bernocchi. Un autobus Atac e un’automobile si sono scontrate. Stando a quanto si apprende, il conducente della macchina, un ragazzo di 29 anni, è morto e l’autista è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale più vicino.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Incidente alle 5 di questa mattina sulla via Ostiense 1693, all'altezza di Casal Bernocchi. Sono rimasti coinvolti un autobus Atac della linea 017 e un'automobile Nissan Qashqai. Sul posto, informano i vigili del fuoco, la sala operativa ha inviato la squadra 13/A. Stando a quanto si apprende, il conducente della macchina, un ragazzo di 29 anni, è morto e l'autista è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Le sue condizioni di salute sono gravi. L'autobus era fuori servizio e per questo non si sono registrati altri feriti. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo.

Stando a quanto si apprende, via Ostiense è rimasta chiusa in entrambi i lati di marcia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, come detto, e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare.