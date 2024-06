Incidente tra auto e moto nella valle del Liri, morto un 40enne

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 16 giugno 2024, sulla strada regionale Valle del Liri, provincia di Frosinone, in zona Colle Ponte, nel territorio del comune di Pico. Stando a quanto si apprende, intorno alle 16.30 si sono scontrate una Jeep Compass condotta da un 54enne e una Ducati 916 guidata da un 40enne di Strangolagalli. Quest'ultimo è morto praticamente sul colpo.

Il 40enne motociclista è morto nonostante i soccorsi arrivati immediatamente sul posto. I sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma tutte le manovra si sono rivelate vane. Secondo quanto si apprende, quel tratto di strada è caratterizzato da molte curve ravvicinate. Dopo l'impatto, il motociclista ha fatto un volo e ha sbattuto con violenza contro l'asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Pontecorvo. Sono loro ad avere effettuato i rilievi del caso e in queste ore si stanno occupando della ricostruzione della dinamica, per accertare eventuali responsabilità. Sconosciute le condizioni di salute del conducente della Jeep, che però non dovrebbe aver riportato ferite gravi.

Tra Frosinone e Latina, sulla trafficatissima Frosinone-Mare, si è verificato un altro brutto incidente nel pomeriggio di oggi. Sulla strada Monti Lepini, all'interno del territorio di Patrica, due automobili si sono scontrate frontalmente all'altezza del ristorante ‘Dal Patricano'. Stando a quanto si apprende, otto persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al pronto soccorso. Nessuna di queste sarebbe in pericolo di vita, per fortuna. Le automobili, invece, hanno riportato gravi danni in seguito all'impatto.