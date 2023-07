Incidente tra auto e moto a Pontecorvo: motociclista soccorso in eliambulanza Due feriti dei quali uno elitrasportato è il bilancio dell’incidente a Pontecorvo di stamattina.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente in via Ravano a Pontecorvo (Foto di Ciociaria Oggi)

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale tra la sua moto e un'auto in via Ravano nel Comune di Pontecorvo. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 7 luglio. L'uomo rimasto ferito ha cinquant'anni, soccorso con l'eliambulanza, è stato trasportato con urgenza in ospedale.

Secondo le informazioni apprese al momento in cui si è verificato l'incidente il cinquantenne era alla guida della sua Ducati Multistrada e stava percorrendo la strada che si snoda nella provincia di Frosinone, quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Mini One. Alla guida dell'auto c'era una donna trentacinquenne.

Ad avere la peggio come purtroppo succede spesso in questi casi, è stato il motociclista, che a seguito del violento scontro è stato sbalzato dal veicolo a due ruote ed è finito rovinosamente sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con al richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in ospedale a Roma. Date le sue condizioni di salute che sono parse fin da subito serie è stato necessario il trasferimento in eliambulanza. Da quanto si apprende fortunatamente non sarebbe in pericolo di morte.

La donna alla guida della macchina, rimasta anche lei ferita nello scontro, è stata soccorsa e trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dov'è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Ha riportato diverse contusioni. Presenti per i rilievi scientifici e gli accertamenti del caso i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto per verificare le eventuali responsabilità di chi si trovava alla guida dei mezzi.