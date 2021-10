Incidente tra auto e monopattino a Flaminio: 24enne soccorso in codice rosso Un ragazzo di ventiquattro anni è rimasto gravamente ferito ed è stato trasportato con in codice rosso in ospedale. Il giovane ieri sera alla guida di un monopattino a noleggio si è scontrato con un’auto Volkswagen UP lungo viale delle Belle Arti in zona Flaminio a Roma. Automobilista negativa all’alcol test.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Incidente stradale in viale delle Belle Arti a Roma. Il sinistro risale alla serata di ieri, giovedì 7 ottobre in zona Flaminio. A scontrarsi un'auto e un monopattino, il cui conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza in codice rosso. Da quanto si apprende si tratta di un ragazzo di ventiquattro anni di nazionalità norvegese. Secondo le informazioni apprese erano da poco trascorse le ore 20 e il ragazzo stava percorrendo il viale con il monopattino preso a noleggio quando si è scontrato con una Volkswagen UP condotta da una donna di cinquantaquattro anni italiana, all'altezza del civico 10, nei pressi del Museo Etrusco Villa Giulia. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il ventiquattrenne, per il quale è stato necessario l'interevento dell'ambulanza. L'automobilista si è fermata subito a prestargli soccorso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul luogo della segnalazione è intervenuto il personale sanitario, che ha soccorso il ragazzo e lo ha trasportato in ambulanza con urgenza al Policlinico Umberto I. Arrivato al pronto soccorso il giovane paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli esami del caso.

Auto e monopattino sequestrati

Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del II Gruppo Sapienza, che hanno svolto gli accertamenti e ascoltato alcuni testimoni che hanno assistito all'incidente, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità da parte della conducente della vettura. L'automobilista è stata sottoposta ad alcol test, che è risultato negativo. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, per successive verifiche. Gli agenti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di zona, che potrebbero aver immortalato il momento del sinistro, che saranno passate al vaglio per avere una conferma di quanto successo ed una completa ricostruzione dei fatti.