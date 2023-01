Incidente Torre Angela, muore donna investita: si chiamava Lorena Mora Norvalez e aveva 50 anni È morta la donna di 50 anni investita all’alba di giovedì scorso a Torre Angela: si chiamava Lorena Mora Narvalez e viveva poco distante dal luogo dell’incidente.

A cura di Beatrice Tominic

Policlinico di Tor Vergata.

È morta ieri la donna che nella prima mattina di giovedì scorso, 26 gennaio, è stata investita nella zona di Torre Angela, nel quadrante est della capitale. Si chiamava Francia Lorena Mora Norvalez, aveva 50 anni e viveva poco distante dal luogo dell'incidente stradale che le si è rivelato fatale. Il sinistro si è verificato in via di Torrenova, alle prime luci dell'alba, verso le 5.30. Dopo essere stata investita, la donna era stata trasportata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata in condizioni critiche: le ferite sono state troppo gravi e la donna non è riuscita a sopravvivere.

L'incidente a Torre Angela

L'incidente si è verificato alle prime luci della mattina di giovedì 26 gennaio: la 50enne è stata investita da un'automobile, una Fiat Panda. Al volante un uomo di 63 anni che dopo l'impatto si è subito fermato a prestare soccorso e ha chiamato il 118. L'ambulanza ha raggiunto in breve tempo il luogo dell'incidente e ha trasportato la donna in ospedale, dove le sue ferite sono state giudicate molto gravi, con un codice rosso. Nel frattempo sul 63enne sono stati disposti i test alcolemici e tossicologici, come di consueto.

Le indagini della polizia locale

Sul posto, per i rilievi di routine, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri. Sono loro che dovranno fare luce sulla dinamica del sinistro. Nel frattempo, però, anche la famiglia della donna si è attivata per riuscire a trovare testimoni presente al momento del tragico incidente che possano spiegare quanto accaduto e così riuscire a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto in quella tragica mattina.