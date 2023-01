Donna investita all’alba a Torre Angela: è gravissima, la famiglia cerca testimoni La donna è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Tor Vergata. L’uomo che l’ha investita, un 63enne, si è fermato a prestare soccorso.

A cura di Natascia Grbic

Foto di repertorio

Una donna è stata investita questa mattina a Roma, zona Torre Angela, in via di Torrenova. La signora è stata travolta da un'auto verso le 5.30 del mattino in circostanze ancora da chiarire: trasportata d'urgenza in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, le sue condizioni sono molto critiche e non è chiaro se riuscirà a sopravvivere all'incidente.

Sul posto, per i rilievi del caso gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale VI Gruppo Torri. L'auto con la quale la signora è stata investita, una Fiat Panda, è stata sequestrata, mentre sul 63enne che l'ha investita sono stati disposti i test alcolemici e tossicologici di rito. L'uomo si è immediatamente fermato a prestare soccorso e ha chiamato l'ambulanza per far soccorrere la signora.

La famiglia, intanto, cerca testimoni che possano aver assistito all'incidente per provare ad avere un quadro più chiaro della situazione. Nonostante l'ora, sono molte le persone che stavano andando al lavoro e che hanno visto quanto successo, fornendo elementi utili al proseguimento delle indagini. Anche il 63enne alla guida della Fiat Panda sarà ovviamente ascoltato dagli agenti.

Morto un pedone su via Casilina

Un altro pedone è stato investito ieri sera sempre a Roma, sulla via Casilina. Si tratta di un uomo di sessantacinque anni che non è sopravvissuto al grave impatto con la moto Honda, che gli è praticamente passata sul corpo. Secondo le prime informazioni, il 65enne stava attraversando la strada quando è stato preso in pieno dalla due ruote. Inutili per lui i soccorsi, è morto praticamente sul colpo. Grave il ragazzo che l'ha investito, trasportato in ospedale in codice rosso.