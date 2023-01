Attraversa via Casilina, moto lo prende in pieno e lo travolge: morto 65enne, grave il centauro Per la vittima non c’è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo. Si tratta di un uomo di sessantacinque anno residente a Tor Tre Teste.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale ieri sera a Roma in via Casilina, all'angolo con via Tor de Schiavi. Un uomo di sessantacinque anni è morto dopo essere stato travolto da una moto Honda condotta da un ragazzo di ventidue anni. La vittima, residente a Tor Tre Teste, è morta praticamente sul colpo. I soccorritori del 118 chiamati dai passanti sono arrivati sul posto immediatamente ma non sono riusciti a rianimarlo. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. Ferito il conducente della moto, che è stato portato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo le prime informazioni Gabriele Bianchi, questo il nome dell'uomo travolto e ucciso, stava attraversando la strada quando la moto lo ha colpito in pieno.

Tantissime le persone che hanno assistito alla scena e che hanno provato a dare una mano all'uomo, chiamando i soccorsi. "Io sono arrivata immediatamente dopo l’incidente, abbiamo chiamato noi i soccorsi nonostante si vedesse che per il signore probabilmente non c’era più nulla da fare", scrive una donna. "Ci sono passato ieri per tornare a casa. Scene strazianti con i familiari disperati", commenta un altro ragazzo.

L'incidente è avvenuto verso le 19.40. Le indagini sono ancora in corso: saranno gli agenti della Polizia Locale, una volta terminati i rilievi, a determinare eventuali responsabilità. La moto condotta dal 22enne, ricoverato ancora in gravi condizioni, è stata sequestrata per consentire ulteriori accertamenti.