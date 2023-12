Incidente sull’autostrada Roma-Fiumicino: auto travolge e uccide un uomo Tragedia sull’A91 Roma-Fiumicino, dove un’auto ha travolto e ucciso un uomo, che camminava nella corsia di sorpasso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto, investito da un'auto lungo l'autostrada A91 Roma-Fiumicino. L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì scorso 22 dicembre. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto con la vettura, che non gli hanno lasciato scampo. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 20 e il conducente dell'auto stava transitando lungo l'A91 verso l'aeroporto Leonardo Da Vinci, quando ha investito un uomo che camminava sulla corsia di sorpasso all'altezza del chilometro 9+500. Non è chiaro perché l'uomo investito si trovasse lì.

Il conducente presumibilmente non vedendolo e non riuscendo a frenare in tempo, lo ha travolto, trascinandolo per diversi metri. Un impatto violento a seguito del quale il pedone è morto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha cercato di rianimarlo, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare nonostante i tentativi di salvargli la vita. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. Presenti sul luogo dell'incidente oltre ai paramedici anche i tecnici Anas e la polizia stradale, che ha svolto i rilievi scintifici e riscostruito la dinamica dell'accaduto, ascoltando l'automobilista.

Il tratto di autostrada coinvolto nel sinistro è stato temporaneamente chiuso. Terminate le verifiche di rito la salma è stata rimossa e trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne disporrà l'autopsia. L'automobilista che verrà indagato per omicidio stradale è stato sottoposto, come da prassi, ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.