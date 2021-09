Incidente sull’autostrada A16: la vittima è Bruno Lucciola, optometrista di Formia Formia piange la scomparsa di Bruno Lucciola, optometrista con un negozio di ottica in via Vitruvio. Per il sessantasettenne morto nell’incidente di ieri pomeriggio sull’autostrada A16, non c’è stato purtroppo nulla da fare. La moglie è ricoverata in ospedale ma non si trova in pericolo di vita.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È Bruno Lucciola il sessantasettenne morto nell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 settembre, lungo l'autostarada A16 Napoli-Bari tra Gottaminarda e Vallata nel territorio del Comune di Flumeri. Noto optometrista di Formia, in provincia di Latina, ha il suo negozio in via Vitruvio, che avrebbe dovuto riaprire al ritorno dalle vacanze. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in breve tempo nella città pontina, dove era molto conosciuto, e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia. Tantissimi i messaggi d'addio comparsi nelle scorse ore sui social network da parte di cittadini, amici conoscenti e commercianti, in attesa che vengano celebrati i funerali.

L'incidente in cui è morto Bruno Lucciola, ferita sua moglie

Per Bruno Lucciola non c'è stato purtroppo da fare, mentre sua moglie sessantenne è rimasta ferita, ma da quanto si apprende fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. La coppia al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hannon portato alla scomparsa improvvisa del sessantasettenne era in sella alla moto quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha sbandato e si è schiantata contro il new jersey. L'impatto contro la barriera utilizzata per incanalare il traffico stradale è stato molto violento e il conducente della moto è deceduto sul colpo. L'ipotesi è che sia stato colto da un malore improvviso. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale di Grottaminarda, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e indagano sul caso. Si è trattato di un incidente autonomo e non risultano coinvolti altri veicoli.