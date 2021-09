Incidente mortale in moto sull’autostrada A16 a Flumeri: morto 67enne, ferita la moglie Un 67enne ha perso la vita in un incidente avvenuto oggi, 6 settembre, sull’autostrada A16, nel territorio di Flumeri: l’uomo era in moto insieme alla moglie quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il new jersey. La donna, ferita, è stata ricoverata in ospedale; non sarebbe in pericolo di vita. Tra le ipotesi, quella di un malore.

A cura di Nico Falco

Un 67enne di Formia è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi sull'autostrada A16 Napoli-Bari, tra Grottaminarda e Vallata, nel territorio del comune di Flumeri: la moto su cui viaggiava si è schiantata contro il new jersey, l'uomo è morto sul colpo; ferita e trasportata in ospedale la moglie, una donna di 60 anni, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente gli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, agli ordini del comandante Armando Mirra, per accertare la dinamica.

L'incidente è avvenuto oggi, 6 settembre. Stando a quanto finora ricostruito l'uomo, che era alla guida della motocicletta e procedeva a velocità moderata, avrebbe perso il controllo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Non sarebbe stato urtato ma sarebbe improvvisamente uscito fuori strada. Il veicolo, ormai incontrollabile, è finito violentemente contro la barriera che delimita la carreggiata, catapultando i due al suolo. All'arrivo dei soccorsi il 67enne era già deceduto; i medici non avrebbero riscontrato gravi ferite evidenti ad un primo esame, circostanza che non fa escludere l'ipotesi di un malore alla guida.

La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata invece trasportata all'ospedale Sant'Ottone Frangipane, dove è stata ricoverata; i medici avrebbero escluso il pericolo di vita. Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. L'incidente e le successive operazioni di messa in sicurezza della carreggiata hanno causato una parziale interruzione del traffico veicolare, con le conseguenti code e i rallentamenti. La salma del 67enne è stata trasportata all'obitorio di Avellino per gli accertamenti medico-legali.