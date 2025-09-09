roma
Incidente sull’autostrada A1 tra Colleferro e Roma: 8 chilometri di coda, traffico in aumento

Incidente in autostrada, nel tratto compreso fra Colleferro e la D19 Diramazione Roma Sud in direzione Roma. Traffico in aumento, code di 8 chilometri. Si transita su una sola corsia.
A cura di Beatrice Tominic
La coda al chilometro 586,1 dell’A1, altezza Valmontone, dalla webcam in tempo reale.
La coda al chilometro 586,1 dell’A1, altezza Valmontone, dalla webcam in tempo reale.

Schianto in autostrada in autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Napoli e la capitale. L'incidente si è verificato fra Colleferro e il bivio con la D19 Diramazione Roma Sud in direzione Roma.

Dopo l'incidente si è immediatamente formata una lunga coda di veicoli, che ha raggiunto gli otto chilometri di fila. Lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, verso le ore 10.45.

L'incidente in autostrada

Il sinistro è avvenuto, come anticipato, alle 10.45 della mattinata di oggi, martedì 9 settembre 2025, all'altezza del chilometro 582+600. L'allarme è scattato immediatamente. Sul luogo dello schianto sono arrivati subito gli operatori del pronto soccorso sanitario, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione quinto Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia.

Incidente fra Roma e Colleferro: 8 chilometri di coda, si transita su una sola corsia

Dopo lo schianto si è iniziata a formare subito una lunga coda di automobili e altri veicoli. Nel punto in cui è avvenuto l'incidente, si transita a una sola corsia in direzione Roma. Il suggerimento da parte di Autostrade è quello di uscire dall'autostrada a Colleferro e rientrare a San Cesareo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. 

