Incidente sull’Autostrada A1 Roma-Napoli: coinvolti mezzi pesanti, traffico bloccato

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Incidente sull'Autostrada A1 Roma-Napoli tra Ceprano e Ceccano in direzione Napoli. Lo scontro ha visto coinvolti diversi mezzi pesanti e si è verificato al chilometro 638. Lo comunica Astral Infomobilità.

L'account Twitter di MyWay Autostrade per l'Italia segnala una coda di 2 chilometri per curiosi tra Frosinone e Ceprano dal chilometro 635 in direzione Napoli. L'entrata consigliata verso Napoli è quella di Ceprano. L'uscita consigliata provenendo da Roma è Frosinone.

A Roma si registrano code sulla Tangenziale Est a causa di un incidente che si è verificato all'altezza di via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico. Si segnalano a causa di questo code di 3 chilometri sul tratto urbano dell'Autostrada A24 a partire da Tor Cervara. Lo comunica Astral Infomobilità.