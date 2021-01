Grave incidente stradale sull'autostrada A1 in direzione Nord, nel quale sono rimaste coinvolte due auto e il cui bilancio è una persona morta e tre ferite. Il sinistro risale alla serata di ieri, mercoledì 13 gennaio, ed è avvenuto nel tratto compreso tra Valmontone e San Cesareo. Secondo le prime informazioni ancora in corso d'accertamento, le vetture si sono scontrate, precisamente all'altezza del chilometro 584, per cause non note e sulle quali indaga la polizia stradale, presente sul posto e che ha svolto i rilievi scientifici. Era poco prima delle ore 21 quando è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 ed è arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, con la richiesta urgente d'intervento. Sul posto è intervenuta la squadra 16A, i pompieri servendosi dell'attrezzatura da taglio, hanno liberato le persone rimaste coinvolte nel sinistro, intrappolate all'interno dell'abitacolo delle vetture, ridotte ad un groviglio di lamiere, specialmente la Fiat Panda rossa in foto, andata completamente distrutta.

Un morto e tre feriti sull'autostrada A1

Uno scontro quello avvenuto ieri sera sull'A1, che è stato molto violento e che non ha lasciato scampo ad una delle persone coinvolte. Purtroppo inutile ogni tentativo di rianimarla praticato da parte dei paramedici. Prelevati i feriti, i vigili del fuoco li hanno consegnati nelle mani del personale sanitario arrivato con diverse ambulanze. Per tutti e tre è stato necessario il trasporto in ospedale. Al momento non sono note le loro condizioni di salute. Il tratto d'autostrada è stato chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine. Liberata la carreggiata dai detriti e dai veicoli incidentati, l'autostrada è stata riaperta verso mezzanotte e mezza.