Incidente stradale sull'autostrada A1 nel pomeriggio di mercoledì 23 giugno. A rimanere coinvolti tre camion che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati all'altezza del chilometro 16. Nell'impatto due persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale, una con codice rosso. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle 16.30 quando i tre mezzi pesanti stavano percorrendo l'autostrada all'altezza dell'uscita Settebagni, quando si sono tamponati tra loro. La scena si è svolta davanti agli occhi deglil automobilisti di passaggio in transito su quel tratto di strada. Partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza. Per agevolare le operazioni dei soccorritori è stato necessario l'aiuto dei vigili del fuoco. Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, sono giunte sul luogo del sinistro due squadre operative (5/A e 6/A) e il Carro Fiamma. Due le persone rimaste ferite nell'incidente, per recuperare una di queste è stato necessario il lavoro dei pompieri, che l'hanno estratta dalle lamiere del mezzo pesate e consegnata ai soccorritori per il trasporto in ospedale. Entrambi i feriti sono stati trasferiti al Sant'Andrea e una volta arrivati al pronto soccorso, sono stati affidati alle cure dei medici.

Autostrada A1 chiusa a Settebagni

Inevitabili i disagi alla circolazione, con l'autostrada A1 chiusa temporaneamente in entrambi i sensi di marcia, per agevolare le operazioni di soccorso e il lavoro delle forze dell'ordine. L'incidente è stato risolto intorno alle ore 17.30 con code residue. Presenti i tenici Anas e per i rilievi gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida.