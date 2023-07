Incidente sull’autostrada A1 alle porte di Roma: si ribalta mezzo pesante, traffico in tilt Traffico in tilt e sei chilometri di coda sull’autostrada A1 alle porte di Roma. Tra Ponzano Romano e Magliano Sabina ha seguito di un scontro con un’auto si è ribaltato un tir, con il conseguente sversamento di una gran quantità di gasolio sulla sede stradale.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina all'alba sull'autostrada A1 Milano-Napoli alle porte di Roma. Lo schianto, che ha visto coinvolti un tir e un'autovettura, è avvenuto all'altezza del chilometro 516, tra lo svincolo per Ponzano Romano e quello per Magliano Sabina in direzione di Firenze. Sulla carreggiata, in conseguenza del ribaltamento, si è sversata una grande quantità di gasolio. Il tratto di autostrada interessato è stato chiuso, con conseguenza deviazione del flusso sul traffico locale. Registrate code fino a sei chilometri.

Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 che hanno medicato i conducenti dei mezzi coinvolti, che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Presente anche personale della Polizia Stradale e di Autostrade per l'Italia, che hanno gestito le operazioni di soccorso e i successivi rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente. Al momento è in corso il ripristino della sicurezza sulla sede stradale, con la rimozione dei mezzi incidenti e del gasolio. Operazioni non semplici vista la dimensione del tir e la quantità di carburante sversatosi.