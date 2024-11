video suggerito

Incidente sull’Aurelia a Santa Marinella, investita 80enne: morta Maria Giuseppina Berardi Incidente nella serata di ieri a Santa Marinella. La signora Maria Giuseppina Berardi, 80 anni, è deceduta poco dopo l’arrivo dei primi soccorritori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente mortale a Santa Marinella, litorale a Nord di Roma. Stando a quanto si apprende, intorno alle 19.30 di ieri, domenica 24 novembre, un'anziana è stata investita sulla via Aurelia. La signora Maria Giuseppina Berardi, 80 anni, è deceduta poco dopo l'arrivo dei primi soccorritori.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto lungo l'Aurelia, nel tratto tra via dei Fiori e via dei Tulipani a Santa Marinella. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma, come riportato, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla signora. Sul posto anche gli uomini delle forze dell'ordine, che si stanno occupando dei rilievi del caso. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

Secondo quanto riportano i giornali locali, la signora Maria Giuseppina Berardi era la moglie di Mauro Albani, una figura nota alla comunità di Santa Marinella. L'amministrazione comunale e il sindaco del paese, Pietro Tidei, hanno espresso il loro cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.