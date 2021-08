Incidente sull’Appia, scontro tra auto e furgone: morto un uomo Non c’è stato nulla da fare per l’uomo alla guida dell’auto: nonostante i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Ferito ma solo in maniera lieve il conducente del furgone. Al momento le cause dell’incidente non sono ancora chiare.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina lungo la via Appia, nel territorio di Itri. Un uomo è morto dopo che, a bordo della sua auto, si è scontrato con un furgone al km 135,800 tra Formia e Itri. Al momento le cause dell'incidente sono ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine che dovranno stabilire cosa è accaduto e accertare eventuali responsabilità. Ferito in maniera lieve il conducente del furgone, che sarà ascoltato dagli inquirenti per fornire la sua versione di quanto successo. In seguito all'incidente si sono registrati rallentamenti in entrambe le direzioni, con il personale Anas intervenuto sul posto per ripristinare la viabilità, tornata normale intorno alle 12. L'identità dell'uomo che ha perso la vita non è stata resa nota.

Incidente a Sabaudia, morto un 23enne

Si tratta dell'ennesimo incidente mortale avvenuto negli ultimi giorni in provincia di Latina. A perdere la vita, appena tre giorni fa, un ragazzo di 23 anni, Giuseppe Del Sordo. Il giovane si trovava in macchina insieme a tre amici quando, per motivi ancora da accertare, la macchina è uscita fuori strada ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa nel parcheggio dell'Hotel Le Dune. Per Giuseppe non c'è stato purtroppo nulla da fare: le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. Trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è deceduto poco dopo a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Feriti anche i ragazzi che erano in macchina con lui: a quanto si apprende, lavoravano tutti all'Hotel Oasi di Kufra. Una tragedia che ha sconvolto la famiglia e gli amici del giovane, i cui funerali si sono svolti ieri.