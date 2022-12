Incidente sull’Appia la Vigilia di Natale, morto 52enne: ferito consigliere di Forza Italia La vittima è il 52enne Francesco Coniglio. Sul posto operatori del 118, vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Per cause ancora da accertare, i due veicoli si sono scontrati frontalmente.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di cinquantadue anni è morto il pomeriggio della Vigilia di Natale in un tragico incidente stradale sull'Appia nel territorio di Fondi, in provincia di Latina. Per cause ancora da accertare l'auto della vittima, una Mercedes, si è scontrata frontalmente con una macchina con a bordo tre giovani che venivano dal Golfo di Gaeta. Il sinistro, avvenuto al chilometro 125 della statale, è stato devastante. I tre ragazzi a bordo della Ford Focus sono rimasti gravemente feriti mentre il 52enne Francesco Coniglio è morto praticamente sul colpo.

L'impatto è stato violentissimo, le macchine nello scontro sono andate completamente distrutte. Subito sono giunti i soccorritori del 118, che hanno soccorso i feriti e tentato di rianimare la vittima, purtroppo senza successo. Per il 52enne, infatti, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi. A loro sono stati affidati gli accertamenti sul sinistro, in modo da accertare eventuali responsabilità.

Il conducente della Ford Focus rimasto ferito è un giovane dirigente di Forza Italia Giovani di Formia, che al momento dell'incidente stava andando a Fondi insieme ad altri due amici per festeggiare la Vigilia di Natale. "Buongiorno, grazie di cuore a tutti per i numerosi e affettuosi messaggi di vicinanza, chiamate, interessamenti – le parole del consigliere dopo il sinistro – Dovrò sottopormi ad un'operazione al polso, ma tutto sommato sto bene. L'impatto è stato devastante, lo spavento fortissimo. Una preghiera per chi non ce l'ha fatta, e per chi sta ancora lottando. L'augurio più grande che io possa farvi è che sia per tutti un Natale di rinascita".