Incidente sull’Appia, auto finisce fuori strada: morto un 73enne Non ce l’ha fatta un settantatreenne rimasto vittima ieri mattina di un incidente stradale lungo la via Appia nel territorio della provincia di Latina nei pressi di Itri. L’uomo residente a Fondi ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro il guardrail. Inutile il tentativo dei paramedici di salvarlo.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale sulla via Appia in provincia di Latina nei pressi del piccolo centro di Itri. I fatti risalgono alla mattinata di ieri, martedì 17 agosto. Da quanto è emerso la vittima è un settantatreenne di Fondi, di cui al momento non sono note le generalità. Secondo le prime informazioni apprese l'uomo era alla guida della sua macchina Volkswagen Golf e stava percorrendo la strada, quando improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha sbandato ed è finito contro il guardrail. L'impatto è stato molto violento e non gli ha purtroppo lasciato scampo. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori. Sul luogo della segnalazione è arrivato in breve tempo il personale sanitario.

Il 73enne morto sull'Appia forse per un malore

I paramedici hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è chiaro cosa gli abbia fatto perdere il controllo della macchina, l'ipotesi al momento è che sia stato colto da un malore improvviso. Da quanto si apprende si tratta di un sinistro avvenuto in maniera autonoma e non risultano coinvolti altri veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione durante le operazioni, che si sono risolti alla fine dell'intervento senza particolari ripercussioni.