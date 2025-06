video suggerito

Incidente sull'A24 a Tivoli, auto imbocca l'autostrada contromano: morto Marco De Luca

A cura di Enrico Tata

È morto Marco De Luca, 52 anni, residente a Roma. Stando a quanto si apprende, avrebbe imboccato contromano, per cause ancora da accertare, l'autostrada A24 nel tratto compreso tra Tivoli e Castel Madama, direzione Carsoli. L'uomo è stato soccorso e accompagnato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, ma è morto sull'ambulanza.

Sull'incidente la procura della Repubblica di Tivoli ha aperto un'indagine per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e per capire i motivi per cui l'uomo avrebbe imboccato l'autostrada contromano. Il conducente del secondo veicolo coinvolto sarebbe rimasto leggermente ferito e le sue condizioni non destano preoccupazione.

De Luca era un appassionato di padel. Lo saluta con queste parole, su Facebook, l’Acquedotto Padel Club di Tor Tre Teste: "Con profondo dispiacere apprendiamo della scomparsa del nostro amico. Ci stringiamo con rispettoso affetto attorno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore. Ciao Marco tutto l’Acquedotto Padel Club ricorderà sempre il tuo sorriso".