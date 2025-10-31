Incidente sull’A1 tra Orte e il bivio di Roma Nord: chiuso tratto di autostrada, 9 chilometri di coda

La coda sull’A1

Due incidenti si sono verificati questa mattina sull'A1 Milano – Napoli, tra Orte e il bivio con la Diramazione di Roma nord verso Roma. A comunicarlo è stata Autostrada per l'Italia, che contestualmente ha annunciato di aver dovuto chiudere il tratto autostradale. Secondo le prime informazioni, gli incidenti avvenuti sarebbero due: il primo, al chilometro 525+300 e che ha visto coinvolte due auto, mentre il secondo è avvenuto in coda, al chilometro 523, e ha visto coinvolti due camion. Al momento non è chiaro se vi siano persone ferite e in che condizioni.

Gli incidenti e la successiva chiusura del tratto autostradale hanno inevitabilmente portato a disagi per quanto riguarda il traffico nell'area. Al momento, infatti, si segnalano nove chilometri di coda.

Gli utenti che da Firenze sono diretti a Roma, devono uscire a Orte, percorrere la superstrada E45 Orte-Viterbo e successivamente la SS2 Cassia verso Roma. Gli utenti che si trovano all'interno del tratto chiuso devono uscire a Ponzano Romano, seguire le indicazioni per Stimigliano-Poggio Mirteto, percorrere la SP 313 per Passo Corese e successivamente la SS4 Dir, per poi rientrare in A1 a Fiano Romano", comunica Autostrade per l'Italia, facendo sapere che sul posto è presente il proprio personale, oltre agli agenti della Polizia Stradale e i mezzi di soccorso.