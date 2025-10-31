roma
Incidente sull’A1 tra Orte e il bivio di Roma Nord: chiuso tratto di autostrada, 9 chilometri di coda

Due incidenti avvenuti sull’A1 hanno causato la chiusura del tratto autostradale tra Orte il bivio per la diramazione Roma Nord. Al momento si registrano nove chilometri di coda.
A cura di Natascia Grbic
La coda sull’A1
Due incidenti si sono verificati questa mattina sull'A1 Milano – Napoli, tra Orte e il bivio con la Diramazione di Roma nord verso Roma. A comunicarlo è stata Autostrada per l'Italia, che contestualmente ha annunciato di aver dovuto chiudere il tratto autostradale. Secondo le prime informazioni, gli incidenti avvenuti sarebbero due: il primo, al chilometro 525+300 e che ha visto coinvolte due auto, mentre il secondo è avvenuto in coda, al chilometro 523, e ha visto coinvolti due camion. Al momento non è chiaro se vi siano persone ferite e in che condizioni.

Gli incidenti e la successiva chiusura del tratto autostradale hanno inevitabilmente portato a disagi per quanto riguarda il traffico nell'area. Al momento, infatti, si segnalano nove chilometri di coda.

Gli utenti che da Firenze sono diretti a Roma, devono uscire a Orte, percorrere la superstrada E45 Orte-Viterbo e successivamente la SS2 Cassia verso Roma. Gli utenti che si trovano all'interno del tratto chiuso devono uscire a Ponzano Romano, seguire le indicazioni per Stimigliano-Poggio Mirteto, percorrere la SP 313 per Passo Corese e successivamente la SS4 Dir, per poi rientrare in A1 a Fiano Romano", comunica Autostrade per l'Italia, facendo sapere che sul posto è presente il proprio personale, oltre agli agenti della Polizia Stradale e i mezzi di soccorso.

